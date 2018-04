La redazione deè andata a trovare i giocatori dellaa cena dopo l'impresa contro ilhanno parlato ai microfoni di Mediaset. Il primo è stato proprio il bosniaco: ""Troppo felice. Abbiamo fatto qualcosa di importante per l'Italia, mi sento un po' italiano. Sono felice e basta. La Juve? Non è poverina, facciamo un in bocca al lupo, farebbe bene al calcio italiano. Forza Juve? Forza Roma".- "Juve? Come ci siamo riusciti noi, nel calcio nulla è impossibile. Gli faccio l'in bocca al lupo".- "Molto felici di festeggiarlo con amici, romanisti e famiglia. Abbiamo fatto il Barcellona, però possiamo fare sempre meglio. Abbiamo valorizzato il calcio italiano.. Domani (oggi, ndr) che ne sai. Penso a casa mia, ma sarebbe bello vedere due italiane in semifinale. Grande in bocca al lupo alla Juve e forza Roma".