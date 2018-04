Roma-Barcellona 3-0



ALISSON 6,5 - Tre minuti per sporcarsi i guanti su Roberto, pochi secondi per rimettere il pallone sui piedi velenosi di Messi che però spara alto. Poi due uscita a petto in fuori per far capire che quell’area non è terreno di conquista. Nel finale non trema davanti a Messi.



MANOLAS 8,5 - Da oggi chiamatelo Kostas dei miracoli, da oggi amatelo come un fratello. Dimenticare gli errori del passato, e proiettarsi verso un profilo radioso. La faccia di Kostas durante l’inno Champions è tutta un programma. Pulito, attento, sempre sul pezzo contro Suarez e Messi. Rispetto ai suoi compagni di reparto non ricorre nemmeno alle maniere forti. La forza la mette tutta di testa all’82 quando scrive una pagina epocale della storia della Roma. Un gigante anche nel finale quando toglie le castagne del fuoco dall’area di rigore.



FAZIO 7,5 - Inizia senza paura, con un bello strappo a centrocampo. Prosegue con pazienza mettendo la museruola a Suarez e prendendosi un giallo esagerato. Il Comandante è in serata da battaglia e alza alta la trincea dei sogni giallorossi mandando a letta senza cena Messi e Suarez. Roba da raccontare ai nipotini.



JUAN JESUS 8 - Si prende cura di Messi come solo un brasiliano sa fare: con la giusta cattiveria. Pure troppa quando riserva a Leo un calcione da dietro che costa un giallo. Dietro la maglia c’è il nome Jesus, ma sembra di rivedere l’omonimo Juan o addirittura Aldair. Pasqua è passata, ma oggi c’è stata la Resurrezione.



FLORENZI 7,5 - Motore ibrido, quando si avvicina non lo senti. Ma dalla sua parte ha un altro che mica scherza come Alba. Alessandro non si scoraggia e pure lui risfodera la versione 1.0, quella che due anni e mezzo fa portò il suo nome in giro per il mondo. Cross di una perfezione totale per Schick alla mezz’ora, poi obbliga il collega a una gara insolitamente difensiva.



DE ROSSI 8 - Ha più di un errore da farsi perdonare. Inizia a farlo con un lancio Trussardi per Dzeko che porta la Roma in vantaggio. Prosegue con modi decisamente meno delicati andando a pressare alto come non faceva da anni. Ne paga dazio Rakitic, costretto a masticare la voglia di rivalsa di Daniele. Poi si prende un pallone più bollente di una meteora e la scaraventa alle spalle di Stegen. Sfiora la doppietta di testa, esulta come un pazzo alla fine. La vendetta è servita.



KOLAROV 7,5 - Trova nel cassetto una riserva di energia inaspettata e costringe Semedo a tenersi bello basso rispetto all’andata. Gli ammacca ancora di più il sorriso quando il portoghese lo stende in area. Turpin fa il Makkelie e ignora. Inasprisce gli occhi in un finale epico.



NAINGGOLAN 7 - E’ la punta del giradischi del Lp da rimonta da Roma. Si aggira tra le linee cercando il brano giusto per scatenare l’impresa e trova una melodia né troppo rock né troppo melodica. Equilibrata il giusto per tenere sulle spine Busquets, poi ecco l’assolo per Dzeko che si procura il rigore.

(EL SHAARAWY 6,5 - Ha sui piedi il gol del miracolo, ma trova quello di ter Stegen. Non si preoccupi, ci pensa Manolas)



STROOTMAN 7,5 - Dopo i timidi passi del Camp Nou, stavolta Kevin usa la zampa da T-Rex per allontanare Rakitic e compagni. Non ruggiscenel primo tempo ma mantiene intatta la zona di competenza. Nella ripresa tira fuori pure i denti, ed è davvero un bel vedere guardarlo correre a togliere il fiato a mezzo Barcellona. L’assetto a quattro pare giovargli.



DZEKO 8,5 - Chiamami sempre Edin, chiamami sempre gol. Il bosniaco colpisce ancora dopo pochi minuti mangiandosi Umtiti e facendo esplodere l’Olimpico. E’ la 20° rete stagionale, ma non gli basta. Costruisce, amministra e al 36’ prova a segnare il 4° gol in carriera al Barça trovando i guanti di ter Stegen. Nella ripresa la musica non cambia e solo Pique’ impedisce un gol da Mirabilandia provocando però il rigore. Elegante come un cigno, tignoso come un gladiatore.



SCHICK 7 - Finalmente da seconda punta, finalmente convincente. L’intesa con Dzeko è da novelli fidanzati, ma stavolta non manca sudore e sacrificio. Di testa al 12’ mette i brividi a ter Stegen, poi ruba una palla a Iniesta (mica a sua zia). Ancora di testa il ceco ha l’occasione per farsi perdonare mesi di apatia, ma tutto solo in area chiude gli occhi. Più sfortunato una manciata di minuti dopo quando su un rimpallo in area trova la scivolata di Piquè. Non si deprime come al solito e continua a lottare.

(UNDER 6,5 - Parte male con due errori in appoggio e un tiro alle stelle. Poi però mette pepe e corsa, e soprattutto mette sulla testa di Manolas un gol da orgasmo).



DI FRANCESCO 9 - Scrivete il nome di Eusebio sui muri di Trigoria, anzi sui muri di tutta Roma. L’impresa, la follia, il miracolo è compiuto. Ha immolato punti importanti in campionato per tentare la Remuntada della storia. L’approccio è quello da De Bello Gallico, il secondo tempo è da Britannia, il finale porta la Roma sui titoli di mezzo mondo. La partita perfetta, la serata dei sogni. Riporta il Barcellona dei marziani sulla terra con 90’ di puro godimento e perfezione tattica. Azzeccato il cambio modulo, azzeccate le sostituzioni. Indovinato tutto.





BARCELLONA



TER STEGEN 6,5 - Avrà ancora nella mente il gol di Florenzi? Non lo sappiamo, ma tarda l’uscita su Dzeko. Si rifa al 36’ con una parata per niente facile sempre su Edin, poi prova ad arrivare coi tentacoli sul rigore di De Rossi. Ma il vero miracolo lo lascia alla fine quando strozza il tiro di El Shaarawy e l’urlo dei tifosi.



SEMEDO 4,5 - Spalla a spalla con Kolarov, o forse qualcosa in più. Stavolta però il portoghese non alza il bavero, e se ne resta a casa ad arginare il serbo. O almeno a tentare di farlo.



PIQUE’ 5 - Della difesa catalana è l’unico a cercare di non cadere nella crema romanista del primo tempo. Alla mezz’ora con una scivolata su Schick evita il 2-0. Nella ripresa scivola ancora ma abbatte Dzeko in area.



UMTITI 4,5 - Dzeko lo fulmina subito, prima con lo sguardo poi col piedone che porta la Roma in vantaggio. Il francese soffre la voglia di spaccare il mondo del bosniaco pure nelle occasioni successive. Si perde pure Manolas.



J. ALBA 5,5 - Pure lui smarrisce la targa di Dzeko dopo 6 minuti, poi è impegnato a soccorrere la fascia dove imperversa Florenzi. Ci riesce a sprazzi.



SERGI ROBERTO 5 - Parte con un tiro senza pretese, pian piano pure lui si rende conto che la semifinale non è così sicura. Corre in soccorso dei compagni e non fa brillare gli occhi.



RAKITIC 5 - De Rossi ha tutta l’intenzione di scolorargli il ciuffo. Il croato soffre il pressing e per poco non perde le staffe. Poi abbassa il raggio di azione evitando con un paio di diagonali il 3-0. Ma che sofferenza



BUSQUETS 5 - Solitamente fa un lavoro oscura, ma stasera è buio pesto. Non stava al meglio, e si vede. Soffre il pressing di Nainggolan e non offre il solito schermo davanti alla difesa. (83’ Dembelé s.v.: sfiora un gol alla Florenzi).



INIESTA 5 - Muscoli e polmoni non sono più quelli di una volta. La bandiera blaugrana viene stropicciata dalla voglia dei romanisti e non riesce più a sventolare. (81’ Gomes s.v.)



MESSI 4,5 - Dove sta il super Leo della Liga? Di sicuro non stasera all’Olimpico. La Pulce resta attaccate sotto le scarpe di Jesus e Manolas, e pure da calcio piazzato sembra stralunato. Il primo tiro in porta arriva solo al 73’, e non è nulla di che.



SUAREZ 4 - El Pistolero smarrisce le cartucce e cade prigioniero di Manolas. Qualcuno paghi il riscatto. Si fa notare solo per solite sceneggiate e per un giallo per perdita di tempo.



VALVERDE 4 - Aveva messo tutti in guardia sulla Roma, e aveva ragione. Il Barcellona subisce i giallorossi e incassa una eliminazione storica. Non riesce a dare la scossa nemmeno nella ripresa portando i suoi a schiacciarsi oltremodo. Che batosta!