Bologna – Roma: 1-1



Alisson 6: forse un po' impacciato sul gol bolognese, non tiene fede alla fama di saracinesca che gli appartiene.



Florenzi 6: interessante il duello con Di Francesco che quando parte in velocità mette in difficoltà chiunque. Attento in difesa.



Fazio 6: prestazione abbastanza attenta del centrale argentino che vista la natura del match si trova quasi esclusivamente ad impostare il gioco.



Manolas 5.5: sempre roccioso ma meno preciso del solito, un paio di palloni persi e sbavature in chiusura ne condizionano la partita.



Kolarov 6: uno dei migliori come spesso accade si fa apprezzare soprattutto in fase difensiva con i suoi caratteristici cross.



Nainggolan s.v.: 15 minuti in campo di cui 7 spesi a zoppicare a causa di un colpo subito, sfortunato soprattutto in vista della sfida europea.



(dal 17’ Gerson 5.5: impatto minimo sul match, non tenta mai la giocata rallentando spesso la manovra).



De Rossi 5.5: condivide con Strootman la cabina di regia ma oggi la manovra è risultata lenta e macchinosa, complice l'atteggiamento difensivo dei padroni di casa.



Strootman 6: parte affiancato a De Rossi ma con l'uscita di Nainggolan si sposta qualche metro più avanti privilegiando gli inserimenti senza particolari effetti.



(dal 75’ Defrel 6: il suo ingresso ha rivitalizzato il reparto avanzato con la sua qualità e rapidità nei dribbling.)



El Shaarawy 5.5: il Bologna difende bene e lui fatica, gli avversari aspettano la Roma è il faraone non ha lo spazio per lanciarsi in profondità.



(dal 61' Dzeko 6.5: entra e segna, c’è poco da aggiungere).



Schick 6: si nota la poca confidenza con la partita ma dalla sua ha il fisico e la voglia, impegna Santurro in un paio d'occasioni.



Perotti 6: esattamente come il compagno in fascia opposta non trova spazi di manovra, si accentra molto ma gli spazi rimangono comunque ben coperti.





Di Francesco 6: solita Roma che pressa, tuttavia oggi il gioco non è stato molto brillante e rassicurante in vista del match impegnativo che attende i suoi.