Sampdoria-Roma 3-2



Szczesny 6: attento in avvio quando in uscita chiude su Bruno Fernandes, incolpevole sui gol di Praet e Schick. Avrebbe forse potuto fare meglio sulla punizione capolavoro di Muriel, anche se era comunque difficile intervenire sulla sassata del colombiano.



Rudiger 5,5: ruvido e un po' grezzo, risulta comunque abbastanza efficace negli interventi, soprattutto quando sfrutta il suo fisico imponente.



Fazio 6: il più positivo della retroguardia giallorossa. Attento e ben posizionato, spesso esce anche per rintuzzare le folate offensive della Samp. Schick però lo brucia in velocità.



Vermaelen 5: nel terzetto difensivo è quello più in difficoltà, anche perchè Muriel spesso cerca spazio nellla sua zona di campo. Soffre gli strappi blucerchiati.



(dall'86' Paredes s.v)



Bruno Peres 6,5: furbo e attento a farsi trovare pronto sulla respinta di Puggioni. Gioca spesso in posizione offensiva, e la sua vivacità mette in apprensione Regini. Nella ripresa rallenta il ritmo



(dal 77' El Shaarawy 6: con il suo ingresso è una Roma a trazione anteriore. E' più fresco di Bereszynski, e il terzino doriano soffre moltissimo quando il Faraone lo punta in velocità. Si fa però ipnotizzare da Puggioni, sprecando la palla del potenziale 3-3).



Strootman 5: Praet lo anticipa in occasione del pareggio doriano, ed è un errore che pesa sul suo voto complessivo. Non è il solito giocatore a tutto campo, è sottoritmo per lunghi tratti della gara.



De Rossi 5: anche lui sottotono come il compagno di reparto Strootman. Adeguato in fase di rottura del gioco, meno in quella di impostazione, commette anche alcuni errori quando deve verticalizzare.



(dal 77' Totti s.v.: il suo compito è quello di sfruttare gli ultimi minuti grazie alla sua tecnica e alla sua intelligenza calcistica. Non ci riesce, ma la sconfitta della Roma non è certo imputabile al numero 10)



​Emerson 6: nella prima frazione resta un po' bloccato sulla linea del centrocampo, e non riesce a spingere come chiesto da Spalletti. Si sgancia per la prima volta al 65', e serve un delizioso assist a Dzeko per il gol dell'1-2.



​Nainggolan 6: è un trequartista atipico, perchè è sì dotato di un'ottima tecnica, ma è anche il primo a ringhiare sui blucerchiati quando cercano di uscire dalla difesa palla al piede. Non incide in fase realizzativa, ammirabile la sua grinta.



Perotti 6: bella la sassata che propizia il gol di Bruno Peres; quando tocca la sfera in velocità, è sempre imprevedibile. Sul lungo periodo la Samp gli prende le misure.



Dzeko 6,5: si divora una nitida occasione in avvio di testa, che avrebbe portato la Roma sullo 0-2. La sua stazza e la sua forza fisica sono preziosissime per offrire sponde ai compagni, furbo e cinico dentro l'area di rigore, prova ne sia l'ennesimo gol stagionale.



All. Spalletti 5: è una Roma confusa e che si concede lunghe pause in fase difensiva. Chiude la gara con 5 giocatori offensivi, ma sembra una mossa dettata più dalla disperazione che da un reale ragionamento tattico e razionale. Sono queste le partite che la Roma deve affrontare in maniera differente, se vuole davvero competere per lo scudetto.