Benevento-Roma 0-4



Alisson 6: vive un pomeriggio di assoluto relax: finisce la partita senza nemmeno essersi sporcato i guanti



B. Peres 6,5: qualche amnesia difensiva, ma quando spinge riesce sempre a essere incisivo. Specialmente nel primo tempo lo fa con continuità, nel secondo si limita a controllare



Fazio 6: è una prova senza sbavature quella dell'ex Tottenham, anche perché il Benevento non riesce quasi mai a rendersi pericoloso



J. Jesus 6: ordinaria amministrazione anche per il centrale brasiliano: del resto, l'attacco dei sanniti è innocuo



Kolarov 7: è l'uomo aggiunto nelle iniziative offensive della Roma: sfonda sulla propria fascia di competenza con una facilità disarmante per gli avversari. Due assist per Dzeko che sentitamente ringrazia



Pellegrini 6,5: un ottimo ricambio in mezzo al campo per Di Francesco. Il ragazzo ha dimostrato di avere stoffa e di essere pronto per grandi palcoscenici



(dal 67' Gerson sv)



Gonalons 6: forse il meno brillante della sua squadra: non forza mai la giocata, non tenta mai l'imbucata nonostante la scarsa pressione dei centrocampisti del Benevento



Strootman 6: più impreciso del solito, ma comunque prezioso negli inserimenti senza palla, movimenti che mandano in crisi la difesa avversaria



Under 6: gioca solo un tempo in cui non riesce a confermare quanto di buono aveva fatto vedere nella gara col Verona



(dal 45' El Shaarawy 5,5: entra con il risultato già acquisito, potrebbe godere di spazi utili per poter far male, ma non si vede mai)



Dzeko 8: conferma di attraversare uno straordinario momento di forma: realizza una doppietta, ma poteva farne tranquillamente altri due se Lucioni e Venuti non gli avessero tolto l'incombenza di spedire la palla in rete



Perotti 7,5: una spina costante nel fianco destro della difesa del Benevento: Letizia non riesce a limitarne sprint e fantasia, suo l'assist per il secondo gol di Dzeko)



(dal 74' Florenzi sv)





All.: Di Francesco 7: sei punti in quattro giorni, sei gol fatti e zero subiti, nonostante il turnover applicato sia oggi che sabato contro il Verona. Cosa chiedere di più? La Roma c'è