Roma-Sampdoria 4-0



Alisson 6: Un paio di interventi di ordinaria amministrazione e un ringraziamento al palo che gli mantiene la porta inviolata.



Rüdiger 6,5: Imponente in fase difensiva tanto quanto straripante nelle discese offensive. La difesa a tre regge bene anche grazie a lui.



Fazio 5,5: Se l'ex Siviglia doveva scegliere una partita in cui calare di rendimento, ha scelto bene. Non la sua miglior partita in maglia giallorossa.



Jesus 6: L'ex Inter continua a collezionare prestazioni convincenti. Adesso Spalletti può contare su di lui.



Peres 6: Non impressiona la prestazione del brasiliano. Le sue cavalcate sulla fascia spesso non si concludono in maniera pericolosa.



De Rossi 6: Il capitano giallorosso si occupa prevalentemente di coprire la difesa, ma quando decide di impostare i risultato sono eccellenti. Dzeko ringrazia.



Paredes 6: Si prende la responsabilità di tirare spesso e volentieri. Il primo destro al volo è micidiale, ma si stampa sulla traversa.



Mario Rui 6: Il rientro per l'ex Empoli è positivo. Manca ancora la condizione, ma quella arriverà.



Nainggolan 7: La posizione in campo che inizialmente non gli apparteneva, ora se la sta cucendo addosso indietreggiando per prendere la palla e lanciare, avanzando per inserirsi. Il gol, bellissimo, è la ciliegina sulla torta.



El Shaarawy 6,5: Ha tanta voglia di segnare, ma a volte preferisce la soluzione personale piuttosto che servire un compagno meglio piazzato. Poi arriva la gran palla di Dzeko e si regala uno gol sta diventando la sua cifra stilistica: è il terzo di questa fattura che regala agli spettatori dell'Olimpico.



Dzeko 7,5: Il migliore dei suoi. Non ha occasioni per 45', ma lavora costantemente per tenere alta la squadra. Poi nella ripresa un gol, un palo e un assist al bacio per El Shaarawy. Meglio di così...



(62' Totti 6: Anche il capitano vorrebbe togliersi la gioia del gol, ma questa volta rimane a secco)





All. Spalletti 6,5: Fa un turnover ridotto all'osso e il messaggio che lancia gli fa onore: la Roma tiene alla Coppa Italia.