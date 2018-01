Sampdoria-Roma 1-1



Alisson 6,5: incolpevole sul rigore, toglie la palla dal 'sette' su calcio di punizione di Caprari e si ripete sul tentativo del numero 9 blucerchiato nel finale di gara.



Florenzi 5,5: dà l'impressione di essere un po' sacrificato nel ruolo di terzino. Non si sovrappone, e patisce gli spunti blucerchiati, ma sfiora l'eurogol con uno splendido destro al volo, a dimostrazione che le qualità tecniche sono intatte.



Fazio 6: ingaggia un duello tutto fisicità e sportellate con Zapata. Prestazione nel complesso positiva.



Manolas 6: provvidenziale il suo intervento su Ramirez lanciato a rete. In un paio di circostanze si fa sfuggire Zapata, alle volte sbaglia il posizionamento.



Kolarov 5: il goffo intervento che causa il rigore pesa sul suo giudizio. In generale comunque si sgancia poco, raramente la Roma attacca dal suo versante.



Pellegrini 6,5: vivace e brioso in avvio, sostiene l'azione offensiva della Roma quasi da attaccante aggiunto. Tra i giallorossi è uno dei più positivi.



(dall'80' Gerson 6: entra per tentare l'assedio)



Strootman 5,5: qualche indecisione di troppo, perde un paio di palloni sanguinosi. Dovrebbe dare sostanza in mezzo al campo, ma esce sconfitto dal duello ai punti con i centrocampisti blucerchiati.



Nainggolan 6: prova senza fortuna a battere Viviano con una deviazione da due passi su cui si supera l'estremo difensore doriano. Atleticamente è una spanna sopra gli altri, è l'ultimo ad arrendersi ma spesso predica nel deserto.



Defrel 5: nel tridente apparecchiato da Di Francesco, parte largo sulla destra cercando di scardinare le maglie doriane con la sua velocità. Non ci riesce mai.



(dal 62' Schick 6,5: con il primo pallone giocato salta tre blucerchiati. Restituisce brio all'assalto giallorosso, non patisce la rumorosa accoglienza del Ferraris.



Dzeko 7: discusso, chiaccherato, ma sempre letale. Più uomo assist che finalizzatore nel primo tempo, cinico e generoso nella ripresa. Lancia splendidamente Defrel in campo aperto al 42', e impegna sempre i centrali doriani costretti a inseguirlo fuori posizione. Alla prima opportunità, punisce la Samp.



Under 5: un paio di spunti interessanti, e poco altro. Non si rende mai pericoloso, da rivedere.



(dal 73' Antonucci 6: Di Francesco gioca tutte le carte a sua disposizione, il ragazzino classe 1999 entra bene in partita).





All. Di Francesco 6: porta a casa un punticino, e per come si era messa la partita è oro colato. La sua Roma però evidenzia grossi limiti negli ultimi 20 metri, se dovesse perdere anche Dzeko il tecnico giallorosso dovrà necessariamente rivedere qualcosa nella manovra e nello schieramento tattico.