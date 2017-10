Chelsea-Roma 3-3



CHELSEA

Courtois 6: Anche lui, come il suo antagonista, non è colpevole sui gol incassati.



Azpilicueta 5,5: Si trova in grande difficoltà a contenere le discese di Perotti che spesso e volentieri lo lascia sul posto.



Christensen 6: Ha la sfortuna di mettere il piede sul tiro di Kolarov deviandolo in maniera decisiva verso la porta difesa da Courtois.



Cahill 6: Partita di controllo. Il capitano infonde calma ai suoi compagni di reparto. La serata alle calcagna di Dzeko non è semplice.



Zappacosta 6: Un paio di discese pericolose impensieriscono i giallorossi, ma il suo apporto al match è modesto.



(dal 77' Rüdiger sv)



Fabregas 6: Metronomo del centrocampo, non riesce a lasciare un segno indelebile nel match.



David Luiz 6,5: Trasforma in gol il primo pallone buono per i suoi grazie all'assist di Jesus. Dopo il gol si vede meno, Conte nella ripresa lo fa accomodare in panchina.



(dal 57' Pedro 6: Ha una grande occasione subito dopo il gol di Dzeko ma se la lascia scappare).



Bakayoko 6: Azioni sporadiche ed individuali in un centrocampo che non sembra aver alcun filo conduttore.



Marcos Alonso 6: Più impegnato a contenere che non ad attaccare. Anche per lui una partita con il freno a mano tirato.



Morata 6: Un paio di occasioni importanti mal sfruttare dallo spagnolo. Dopo lo stop per infortunio, la condizione è ancora lontana da quella ottimale.



Hazard 7,5: Gela la Roma con il secondo gol dei Blues arrivato dopo un rimpallo fortunoso. Poi regala il pareggio nel momento peggiore dei suoi. Quando tocca palla, per la difesa giallorossa sono sempre brividi.



(dall'80' Willian sv)



All. Conte 5: Rispetto a qualche mese fa il Chelsea è irriconoscibile. Poco gioco e ancor meno idee da squadra. Un grosso passo indietro per i Blues, salvati dal talento di Hazard.





ROMA

Alisson 6: Sui tre gol incassati non ha responsabilità. Rimane una sicurezza per i suoi compagni di reparto.



Peres 5: Il secondo gol del Chelsea passa dai suoi piedi. E' lui a servire Morata facendo partire il contropiede dei Blues. Anche in fase offensiva, troppa poca precisione da parte del brasiliano.



Fazio 5: Ogni volta che un pallone finisce dalle parti della difesa giallorossa c'è da tremare. Insieme a Jesus gli errori non fanno che ripetersi sia in fase di palleggio, sia di disimpegno. Si fa perdonare con l'assist per lo straordinario gol di Dzeko.



Jesus 4,5: La respinta sul primo tiro di David Luiz permette al brasiliano di replicare con maggior precisione e portare in vantaggio i suoi.



Kolarov 7: L'uomo che si carica sulle spalle la squadra giallorossa. Trova la rete dell'1-2 nel momento peggiore dei giallorossi. Mette in campo una buona dose di personalità, l'unico nell'undici romanista.



Nainggolan 6: Gli capita tra i piedi l'occasione per il possibile 1-1 e spreca a tu per tu con Courtois.



Gonalons 6: Impreciso in fase di impostazione, c'è anche il suo zampino nell'errore di Bruno Peres, propedeutico al doppio vantaggio del Chelsea. Nella ripresa sale di livello.



Strootman 6: Alterna cose buone a cose meno positive. Manca la propensione ad attaccare gli spazi, ancora la condizione non è ottimale. Ha ampi margini di miglioramento.



(dall'83' Florenzi sv)



Gerson 5,5: Di Francesco ama mettere un mancino a destra (e viceversa). La gara non è semplice per il brasiliano, fa vedere qualcosa di buono ma gli mancano malizia e ritmo partita. Piano piano troverà il suo spazio, ma ancora è indietro.



(dal 73' Pellegrini sv)



Dzeko 8: Centro presenze con la maglia della Roma, un gol da cineteca e un altro che vale tre punti. Regala il pari alla Roma con una rete pazzesca dopo una partita di sudore e sacrificio. Pochi minuti dopo ribalta il risultato. Straordinario.



Perotti 7: Crea tante occasioni, rende difficile la vita a Azpilicueta, ma spreca troppo sotto porta. Generoso e presente, gioca tra le linee e si dà un gran da fare per scombinare la difesa del Chelsea.



(dall'88' El Shaarawy sv)





All. Di Francesco 7: Rischia Gerson titolare, non fidandosi evidentemente di Under. La sua squadra fa benissimo in fase di costruzione ma è un incubo quando c'è da difendere. L'approccio e il carattere sono quelli giusti per andare lontano.