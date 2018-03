Crotone-Roma 0-2



Alisson 6,5: l’impressione è che dietro quell’occhio azzurro ghiaccio ci sia un complesso sistema di circuiti programmato per non far passare nulla e nessuno. Con lui il concetto di portiere-libero trova la sua massima sublimazione, vedasi dribbling al minuto 32. Nuova specie.



Bruno Peres 6: il passaggio del turno in Champions è, almeno al 50%, frutto di quel suo salvataggio sulla linea al limite della logica. Allo ‘Scida’ è tutto molto più ordinario, come la sua prestazione.



Fazio F. 6: il cattedratico della difesa giallorossa si permette qualche passaggio a vuoto di troppo che a momenti beffa i suoi; si ricorda di essere un signor difensore e stoppa due volte consecutive il povero nigeriano Simy.



Juan Jesus 6: gli attaccanti crotonesi non lo torchiano a dovere e lui, tutto sommato, fa bella figura.



Kolarov 6,5: macchina sforna assist, il sesto in campionato per lui in questa stagione. Il suo sinistro dovrebbe essere assicurato ai Lloyd’s di Londra.



Nainggolan 7: fatica, inizialmente, a trovare la collocazione giusta. Risolve il dilemma mezzala-falso trequartista facendo un po’ l’uno e un po’ l’altro. La saetta con cui impallina Cordaz è il giusto ristoro alle sue peripezie tattiche.



Gonalons 6: ordinato e lucido come un chierichetto la domenica mattina a messa.



Pellegrini Lo. 6: giochicchia, svaria per tutta la mediana, ma in pratica combina poco.



(dal 66’ Strootman 6: entra e gestisce senza troppi grattacapi).



Gerson 5: tocca tantissimi palloni ma è troppo timido. Di Francesco lo richiama più volte, intimandogli di puntare l’uomo, ma lui preferisce fraseggiare sterilmente col compagno di corsia Peres.



(dal 72’ Florenzi 6: qualche spunto, tra cui quello del raddoppio, ma trova già la vittoria apparecchiata).



Dzeko 5,5: ieri 32 primavere, auguri. Combina pochissimo, una sola grande occasione, ma la spreca. Dopo la notte da leoni di Coppa, un pomeriggio, al massimo, da sbadigli felini.



El Shaarawy 7: movimento da punta vera in occasione dello 0-1. Sempre nel vivo del gioco, con strappi e giocate velenose. Più che faraone, vipera del deserto.



(dall’83’ Under s.v.)



All. Di Francesco 7: la partita di questo pomeriggio è acqua fresca rispetto al doppio impegno col Barcellona, ma indicativa della forza mentale e caratteriale dei suoi dopo il passaggio del turno in Champions. Rischia tanto con un turnover esagerato, ma i 'rincalzi' non lo tradiscono. Il dubbio ora resta solo uno: che fare con Schick. La nave, dopo un periodo di sbandamento. è tornata a solcare la rotta giusta e il merito è del suo timoniere.