Villarreal - Roma 0-4



Alisson 6,5: Le parate su conclusioni da distanza ravvicinata sono il suo forte. Lo dimostra anche sulla conclusione a botta sicura di Mario Gaspar. Qualche errore di troppo quando c'è da spazzare via il pallone.



Manolas 6,5: Qualche imprecisione, ma nulla che possa a mettere a rischio Alisson e compagni. Annulla l'attacco spagnolo.



Fazio 7: I palloni di testa sono tutti i suoi, anticipa, imposta e difende. Alisson può dormire sonni tranquilli.



Rüdiger 6,5: La difesa giallorossa è impeccabile e lui ci mette del suo. Insuperabile.



(dal 71' Juan Jesus 6: Entra bene in partita, non si risparmia e toglie le castagne dal fuoco al Villarreal nel finale)



Peres 5,5: Non tiene un pallone e quando i suoi lo mettono in condizione di spingere sulla sua fascia non si rende mai pericolo.



De Rossi 6,5: Un leone nel centrocampo giallorosso: imposta, difende e recupera. Capitano coraggioso.



Strootman 7: Serve forza e intelligenza per dominare il centrocampo, lui ne ha da vendere.



Emerson 7,5: Nella prima frazione di gioco è completamente padrone della sua fascia. Poi stupisce tutti con una rete di destro, per lui una vera e propria novità.



Nainggolan 6,5: Un pochino più impreciso rispetto al solito, gli capita di sbagliare l'appoggio ma sopperisce con la consueta tenacia che è il suo carattere distintivo e l'assist per il quarto gol giallorosso.



(dal 90' Paredes sv)



El Shaarawy 5,5: Partita difficile per l'ex Milan, la difesa spagnola sembra insuperabile e lui potrebbe fare di più scardinarla.



(dal 62' Salah 7: Entra subito in partita. Alla prima palla toccata crea un assist splendido per Edin Dzeko.)



Dzeko 9: Lo stop a seguire con cui si prende gioco di Musacchio in occasione del secondo gol giallorosso è da far vedere nelle scuole calcio. Si regala la gioia della tripletta europea con una partita sontuosa. Punto di riferimento.





All. Spalletti 7: La sua Roma è attenta e composta, la gestione della partita è intelligente, aveva chiesto di chiudere i giochi già nella gara di andata e i suoi hanno risposto presente.