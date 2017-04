Bologna-Roma: 0-3



Szczesny 6: come spesso accade ai portieri ospiti al Dall'Ara, il polacco oggi non ha corso particolari pericoli, ben coperto dai suoi.



Rudiger 6.5: in difficolta con la palla tra i piedi, in fase difensiva è un muro invalicabile.



Manolas 6: giornata di ordinaria amministrazione contro l'ex giallorosso Destro. Da segnalare solo un fallo inutile che gli è costato il giallo.



(dal 78’ Vermaelen: s.v.)



Fazio 7: oltre alla solota solidità difensiva è lui ad aprire le marcature per i suoi come uno scafato rapace d'area.



Jesus 6.5: ha dalla sua Verdi da contenere ma non si fa mai sorprendere.



Strootman 6.5: sempre in cerca della verticalizzazione mette in difficoltà costante la linea difensiva avversaria.



De Rossi 6: solito prezioso lavoro di organizzazione del gioco e frangiflutti davanti alla difesa.



Nainggolan 6.5: si fa sempre trovare libero tra le linee, alcuni tocchi imprecisi ne condizionano un po' la gara.



El Shaarawy 6: prestazione un po' sottotono del Faraone, arginato abbastanza bene dal diretto avversario.



(dal 65’ Perotti 6: prova sufficiente, nulla di più che ordinaria amministrazione).



Salah 6.5: al limite della sufficienza fino al bel gol che ha portato i suoi sul doppio vantaggio.



Dzeko 6: Dalla sua ha la stazza che lo rende pericoloso anche da fermo, tanto da siglare il gol del 3-0.



(dall’85’ Totti: s.v.).





All. Spalletti 6: ha messo in campo una Roma cinica e abbastanza attenta, anche se l'avversario oggi non è il più difficile dei test.