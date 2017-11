Fiorentina-Roma 2-4



Alisson 6,5: incolpevole sulle reti di Veretout e Simeone, è provvidenziale sulla doppia occasione di Chiesa e dello stesso Veretout (che intervento!). Perfetto anche nell’intervento all’86’ in uscita sul pallone di Eysseric per Simeone.



Florenzi 5,5: Veretout era di competenza di Gerson, lui segue la linea e il francese si trova una voragine per inserirsi e segnare il momentaneo 1-1. Il cross di Biraghi per Simeone, sulla seconda rete viola, arriva dalla sua parte. Il resto è contenimento e poca propensione all’offendere.



Manolas 6: impacciato, rischia di capitolare quando calcola male il tempo di un intervento, riuscendo a mettere pressione a Simeone, facendolo poi sbagliare. Poi al 50’ l’incornata e la rete. Partita con qualche sbavatura, ma il suo sigillo è prezioso)



Fazio 6: ordinaria amministrazione, tranne quando Simeone si smarca e “sale in cielo” segnando. Qualche imprecisione, ma alla fine Alisson ci mette una pezza.



Kolarov 5,5: luci e ombre, perché Dias si rivela un cliente insidioso con i suoi dribbling e le sue giocate. Nel secondo tempo, i grattacapi diminuiscono.



Pellegrini 5: al 27’ prova lo squillo, ma Sportiello blocca. Non brilla, restando nell’anonimato.



(Dal 72’ Strootman 6: “compitino” per difendere il risultato, con esperienza e fisicità)



Gonalons 6: serve Gerson sul primo gol del brasiliano. Tanto contenimento, un po’ restio nel prendere in mano certe situazioni. Guadagna anche un cartellino giallo.



Nainggolan 6,5: la squadra gira anche senza il suo aiuto, ma la mancanza a tratti del belga in quanto a duttilità e potenza delle giocate è tangibile. La Roma recupera palla, lui alza la testa e serve perfettamente Perotti per il gol che chiude la contesa.



El Shaarawy 5: nella prima frazione è nullo, anche per merito di Gaspar. Suo l’assist per Gerson nella rete del momentaneo 1-0. Poi il nulla. Ed è il primo a lasciare il campo.



(Dal 65’ Perotti 6,5: la sua freschezza riesce ad aprire varchi sconosciuti alla Roma nel primo tempo. E sull’invitante pallone di Nainggolan, chiude la partita)



Gerson 7,5: non avrebbe potuto sperare di meglio. Doppietta: apre le marcature, poi porta nuovamente in vantaggio la Roma. In campo un po’ a sorpresa, si rivela l’arma in più, almeno in fase realizzativa. Che sia il primo passo di riconciliazione verso la cifra spesa dai giallorossi per acquistarlo?



(Dall’82’ Defrel s.v.: polmoni per il finale)



Dzeko 5,5: Astori e Pezzella lo contengono, lui fatica a smarcarsi. Impegna Sportiello al 20’ da distanza ravvicinata. Cerca di sfruttare gli errori della retroguardia viola, che però sono davvero pochi.



All.: Di Francesco 6,5: vittoria sofferta, nonostante le assenze e un tempo in cui la Fiorentina ha dovuto tener testa alla Roma, che alla fine ha preso i tre punti, affidandosi anche ai propri singoli. La mano del tecnico, nell’intervallo, si è vista. Sarà deluso da alcune seconde linee? Sicuramente non da Gerson. E i due gol subiti...