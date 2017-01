Udinese-Roma 0-1



Szczesny 6,5: risponde sempre bene sulle conclusioni dei friulani.



Manolas 6: i pericoli più grossi arrivano dall'altra fascia, tra merito e fortuna.



Fazio 6,5: tiene in piedi il reparto, in una giornata non facile per la difesa.



Juan Jesus 5,5: manca il filtro dal centrocampista, ma anche lui ci mette del suo nel lasciare spazio De Paul e Thereau quando giostrano dalla sua parte.



Bruno Peres 5,5: meglio in fase di spinta, sulla sua fascia l'Udinese spadroneggia.



Paredes 5,5: prova anonima, il meno in luce del centrocampo romanista.



Strootman 6,5: la solita garanzia, rende nullo il centrocampo friulano e imposta le ripartenze.



Emerson 6: non è un giocatore che spicca per spettacolarità, ma il suo lo fa.



Nainggolan 7: è il cuore, il carattere e il polmone di questa squadra



El Shaarawy 6,5: meriterebbe anche qualcosa in più costruisce tanto e ogni volta che si affaccia nell'area bianconera è pericoloso.



(63' Totti 6: qualche bel cambio di gioco e traversone, ma l'impatto morale sui tifosi è sempre grande)



Dzeko 5,5: il lavoro di possesso e recupero palloni è sempre ineccepibile, ma fatica a rendersi pericoloso, pesa il rigore sbagliato e l'occasione nel finale.





All. Spalletti 6: con la Roma in emergenza tra infortuni e squalifiche, riesce a portare a casa una vittoria preziosissima.