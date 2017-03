Lazio - Roma 2-0



Alisson 6: Non può nulla sul gol della Lazio, per il resto si fa trovare pronto e presente.



Rüdiger 5,5: Mal posizionato sul vantaggio biancoceleste, si lascia passare senza opporre resistenza da Milinkovic Savic.



Fazio 5: Lento e macchinoso, anche lui sbaglia il posizionamento sul primo gol della Lazio, poi si lascia incantare da Keita sul secondo.



Manolas 5: Sul primo gol sceglie di rimanere in marcatura su Immobile, anziché stringere sull'inserimento di Milinkovic. Sul secondo si fa beffare da Keita che lo supera in velocità.



Peres 5: In fase difensiva salva un paio di situazioni complicate, ma quando c'è da spingere non punge mai incartandosi su stesso e incaponendosi in dribbling forzati.



(86' Totti sv)



Paredes 5: Troppo schiacciato sulla difesa in fase di impostazione, poco incisivo in chiave difensiva. Il centrocampo giallorosso subisce senza repliche gli inserimento di Milinkovic e compagni.



(dal 63' Perotti 5: Inserito per dar maggiore brillantezza all'attacco romanista, corricchia in mezzo al campo. Ci vorrebbe giù grinta, soprattutto in un derby).



Strootman 5,5: Come il suo compagno di reparto, soffre terribilmente le incursioni dei centrocampisti avversari. Prova a farsi vedere in fase di impostazione, ma anche lui è a corto di idee).



Emerson 5,5: Parte forte i primi venti minuti, poi is spegne lentamente. Le sue discese sulla fascia non sono pericolose, i suoi cross innocui.



Salah 5: Non punta mai l'uomo né riesce a partire in velocità. Wallace lo rende innocuo.



(69' El Shaarawy 5,5: Manca di cattiveria. In una partita così complessa non è semplice cambiare il corso degli eventi, ma questo sarebbe il suo compito)



Nainggolan 6: Le fatiche del campionato si fanno sentire, meno brillante del solito. Almeno si danna l'anima per cercare di fare qualcosa di positivo. Indomito.



Dzeko 5,5: Non riceve un pallone giocabile. E' sempre spalle alla porta o costretto ad allargarsi per farsi servire. Impotente.





All. Spalletti 5,5: E' una Roma svuotata probabilmente dalle fatiche di questo tour de force di cui è protagonista. I giallorossi hanno sofferto a centrocampo e la mossa di tener fuori De Rossi non si è rivelata vincente.