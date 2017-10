Roma-Napoli 0-1



Alisson 6,5: Nulla può sul vantaggio partenopeo. Per il resto la sua prestazione è come sempre ad alto livello. Sventa un paio di conclusioni azzurre e si fa sempre trovare pronto.



Peres 6,5: Qualche discesa interessante rischia di accendere l'attacco romanista, ma spesso i cross non sono altrettanto pericolosi. Nella ripresa, con maggior spazio a disposizione, è maggiormente pericoloso.



Manolas 7: La difesa giallorossa non ha nulla da rimproverarsi, sul vantaggio azzurro è chiamata fuori. Il greco è sempre sul pezzo, vero e proprio baluardo difensivo.



(dal 59' Fazio 6: Attento in difesa, vicinissimo al gol di testa che lo renderebbe un eroe.



Juan Jesus 6: Affronta la partita con la giusta concentrazione. Non fa errori e tiene a bada l'attacco partenopeo.



Kolarov 6: Partita ordinata, ma un filo sottotono. Sarebbe servito qualcosa in più in chiave offensiva da parte dell'ex city.



Pellegrini 7: Il migliore della Roma. Rapido, attento e presente, sa rubar palla agli avversari, difende con tenacia quando è chiamato a farlo ed è il riferimento romanista nell'impostazione. Straordinario.



(dal 78' Gerson sv)



De Rossi 5,5: Infelice l'involontario retropassaggio che si trasforma in un assist per il gol di Insigne. Un paio di riaprtenze imprecise ma altrettante chiusure decisive.



Nainggolan 6: Si accende a tratti. In una partita come questa sarebbe servita la sua versione migliore.



Florenzi 5,5: Il meno brillante del tridente offensivo. Sul finale del primo tempo ha un picco con una sgroppata centrale che costa un giallo a Jorginho.



(dal 72' Under 6,5: Il turchetto entra bene e fa preoccupare la difesa del Napoli in un paio di occasioni).



Dzeko 6: Si danna l'anima per tenere alta la squadra, fa a spallate con Koulibaly ma ha davvero pochissime palle pulite da giocare. Colpisce una traversa che meritava miglior sorte.



Perotti 5,5: Macchinoso e prevedibile, non è riuscito a scardinare la difesa avversaria.



All. Di Francesco 6: Rispetto agli avversari mancano gli automatismi nella manovra di gioco, ma i giallorossi non hanno meritato di perdere questa partita. La squadra ha seguito i dettami tecnico pur mancando un po' di brillantezza in chiave offensiva.