Pescara-Roma 1-4



Szczesny 6,5: il Pescara qualche pericolo lo crea, ma lui non deve quasi sporcarsi i guantoni.



Rudiger 6,5: sulla destra ha vita facile contro uno spento Caprari.



Manolas 6,5: arriva su tutti i palloni, anticipa sempre gli avversari. Nel secondo tempo però si deconcentra, viene richiamato più volte da Spalletti e alla fine si addormenta sul gol di Benali. Ma la partita era già vinta.



Fazio 6,5: dalle sue parti non si corre nessun pericolo, è sempre attento e concentrato.



Emerson 6,5: soffre qualche rara azione offensiva del Pescara, ma in generale si comporta bene.



(dall'80' Juan Jesus: S.v.)



Strootman 7: nel primo tempo trova un gol facile facile ma per tutta la partita smista palloni e fa sentire la sua qualità in mezzo al campo.



Paredes 7: ottima partita per l'ex Empoli che con Strootman forma un'ottima coppia in mezzo al campo.



(dall'82' Perotti: S.v.)



Salah 7,5: imprendibile, un incubo per il malcapitato Biraghi. Il suo primo gol è un capolavoro, il secondo premia la grande ripartenza di El Shaarawy.



Nainggolan 7: la solita intensità da parte del belga che oltre a dominare a centrocampo, prima sfiora il gol colpendo una traversa e poi lo trova finalizzando il passaggio di Dzeko.



El Shaarawy 7: anche per lui un'ottima gara con gli assist vincenti per Strootman e Salah e un buon contributo in avanti.



Dzeko 6,5: sfiora più volte la rete senza successo, ma il suo contributo in avanti è comunque importante. Viene sostituito da Grenier, e non la prende affatto bene.



(71' Grenier 6: entra a partita ampiamente chiusa e si comporta bene)



All. Spalletti 7: partita facile e previsioni rispettate. La Roma va in affanno solo per un quarto d'ora nel primo tempo, ma in generale non sembra mai in grossa difficoltà. Quando arriva il gol di Strootman, sulla gara cala il sipario, anche grazie all'immediato raddoppio di Nainggolan. Napoli tenuto a distanza e secondo posto più vicino.