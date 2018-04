Spal-Roma 0-3



Alisson 6,5: grande parata su Paloschi che tiene la porta inviolata, si ripete anche su Antenucci.



Silva 6: apre con una punizione insidiosa e regala una gara composta e ordinata sull'out di sinistra



Fazio 7: le prende tutte quante di testa e annichilisce completamente il tandem offensivo avversario. Imperioso



Manolas 6,5: non fatica per niente e insieme al collega Fazio confezione una gara perfetta



Bruno Peres 6,5: una prestazione esaltante dell'esterno brasiliano che regala anche giocate di spessore e di grande qualità



Strootman 6,5: rimedia un giallo fermando Mattiello, per il resto gioca la solita partita al servizio dei compagni



(dal 66' Under 6: entra a gara in cassaforte, giusto il tempo di mostarare qualche pezzo del repertorio)



Gonalons 7: molto bene in regia il francese che cerca sepsso le imbucate dei compagni. Una gara giocata da leader della mediana che fa ben sperare per il finale di stagione



Pellegrini 7,5: due assist e tante giocate per gli attaccanti, prestazione di grande qualità del giovane centrocampista giallorosso



(dal 77' Gerson sv)



Nainggolan 7: prende le misure con due tiri a lato di poco, in apertura di ripresa trova il destro giusto che porta al raddoppio. Solita grande sostanza del ninja.



(dal 73' Perotti sv)



El Shaarawy 6,5: sbaglia tre occasioni da rete nitide facendosi ipnotizzare da Meret, questo non toglie nulla alla partita giocata con grande qualità



Schick 7,5: un gol e mezzo per l'attaccante giallorosso. Devia leggermente sul raddoppio e incorna sotto i proprio tifosi per il definitivo tre a zero





All. Di Francesco 8: doveva esserci il Liverpool nella testa dei suoi ragazzi? Assolutamente no. Interpreta bene la gara e l'avversario, trova tre reti e continua il cammino in questa stagione condotta da allenatore straordinario