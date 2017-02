Roma-Torino 4-1



Szczesny 6: Praticamente mai chiamato in causa se non in occasione del gol nel finale di Maxi Lopez dove non può far molto.



Manolas 7: Del trio di difesa è il migliore. Il gran senso dell'anticipo è l'arma maggiormente utilizzata in questo match. Impeccabile.



(73' Vermaelen 5,5: Insieme a Fazio si perde Maxi Lopez sul gol della bandiera granata)



Fazio 6: Gioca una partita ordinata e attenta. Ha però la pecca di perdersi l'attaccante granata sul gol.



Jesus 6: Tornato in fiducia, sta dimostrando partita dopo partita di poter garantire prestazioni di livello. Valore aggiunto per Spalletti.



Peres 6,5: Ottima la diagonale che chiude la strada a Benassi impedendo una chiara occasione da gol. In fase di costruzione, le ripartenze dei giallorossi partono spesso dai suoi piedi.



Paredes 6,5: Chiude virtualmente i giochi con tiro potentissimo dalla distanza e si toglie lo sfizio del gol.



Strootman 7,5: Padrone incontrastato del centrocampo romanista, è una furia incontenibile capace di servire palloni illuminanti per gli attaccanti giallorossi. Giocatore irrinunciabile.



(82' Totti 6,5: L'assist per l'ultimo gol giallorosso nasce dai piedi e dall'intuizione del numero 10)



Emerson 6,5: Da quando Spalletti gli ha consegnato le chiavi della fascia, lui è cresciuto giorno dopo giorno diventando una variabile necessaria nello scacchiere giallorosso.



Nainggolan 6,5: Un motorino inesauribile che fa da pendolo tra attacco e centrocampo. Non ha paura di chiudere in scivolata nella sua area né tantomeno di provare la conclusione dalla distanza. Come quella del 4-1 nel finale.



Salah 7: Costante spina nel fianco della difesa granata, è tornato ad altissimi livelli. Quando gira a questa velocità e con questa qualità l'attacco romanista è fulminante.



Dzeko 7: Mette in discesa il match giallorosso segnando la rete che sblocca il risultato. La solita partita di lotta e qualità, nella quale si distingue anche in termini di altruismo, il bosniaco sceglie sempre la soluzione migliore per la squadra.



(dall'89' Perotti sv)





All. Spalletti 7: La Roma sta attraversando un momento particolarmente positivo e il merito è anche suo. Se si deve trovare un pelo nell'uovo, forse avrebbe potuto anticipare qualche cambio, magari lasciando spazio a Grenier che in Europa League non può giocare.