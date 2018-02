Udinese-Roma 0-2



Alisson 6: sempre attento tra i pali, rischia un po' troppo nelle uscite palla al piede



Florenzi 6,5: copre e spinge quando ne ha la possibilità.



Manolas 6: sicurezza e ripartenze, talvolta va in affanno ma poi recupera.



Fazio 6: giornata tranquilla riesce a chiudere sempre con buon anticipo le giocate, si fa sorprendere dalla rimessa laterale di De Paul per Perica.



Jesus 5,5: per poco non regala a Perica il pallone del vantaggio solo davanti a Allison, di tutti sembra lui l'anello debole.



Pellegrini 6,5: è lui il più attivo in congiunzione al reparto offensivo, svaria su tutta la mediana e arriva spesso al cross.



De Rossi 6: solita prova di copertura, da stabilità a un centrocampo che altrimenti sarebbe troppo sbilanciato in avanti.



(70' Strootman 6: il centrocampo mantiene la sua solidità)



Nainggolan 6,5: è un misto tra tecnica e interdizione, non eccelle ma la sua è una buona gara, si regala l'assist per Perotti nel finale.



Ünder 7,5: è il più pericoloso della Roma nella prima frazione, tanta sicurezza nel cercare la porta con insistenza, poi trova la rete con un altro tiro dalla distanza per vincere la gara.



(87' Defrel s.v.)



El Shaarawy 6: ha le sue occasioni ma non trova la porta.



(69' Perotti 6,5: sua la rete che chiude la partita)



Dzeko 5,5: qualche palla buona gli arriva, ma viene sempre chiuso o finisce col concludere in maniera prevedibile o debole.





All. Di Francesco 6: riesce a portare a casa una partita che vista la prima frazione sembrava particolarmente complicata, il jolly Ünder continua a regalargli le vittorie.