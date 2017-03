La Roma si giocherà il passaggio del turno di Europa League contro il Lione. L’andata (terminata 4-2 per i francesi) ha evidenziato alcuni problemi difensivi dei giallorossi. Al ritorno, la Roma non potrà permettersi gli stessi errori, come ha spiegato l’ex calciatore Alessio Scarchilli: “A Lione è stata una partita strana, la Roma poteva chiuderla, ma c’è stato un black out. Non è facile giocare ogni tre giorni mantenendo la stessa intensità. Nelle ultime partite si è concesso un po’ troppo, sono errori che si pagano”. I numeri e le statistiche sembrano porsi contro i giallorossi, ad esempio nelle ultime cinque in cui hanno perso all’andata, sono stati eliminati. Ma non mancano le speranze, infatti fuoricasa il Lione è debole nella fase difensiva, e Dzeko nelle gare casalinghe è sempre presente.