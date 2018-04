Dopo circa due ore dal sorteggio di Champions League che ha messo davanti Roma e Liverpool, ecco le informazioni per i biglietti per quanto riguarda il match di ritorno allo Stadio Olimpico del prossimo 2 maggio. Di seguito le modalità di vendita.





FASE 1 (dalle ore 16.00 di venerdì 13, alle ore 23.59 di martedì 17 aprile 2018): La prevendità sarà riservata ai titolari dell’Abbonamento a 3 gare di UCL per la stagione 17-18 su tutti i posti disponibili (con conferma del proprio posto*) e ai titolari dell’Abbonamento di campionato per la stagione 17-18 (con conferma del settore*), alle speciali tariffe a loro riservate, presso tutti i punti vendita abilitati o tramite il link che sarà fornito dal sito www.asroma.com. I possessori di abbonamento campionato Home non potranno esercitare la prelazione sul canale web.



FASE 2 (dalle ore 10.00 di mercoledì 18 aprile 2018): La vendita libera sarà disponibile presso tutti i punti vendita abilitati o tramite il sito www.asroma.com”.



I prezzi per gli abbonati: curve a 35 euro, distinti a 50. Per le tribune invece il prezzo sale a 85 euro.



I prezzi per la vendita libera sono altissimi: curve a 65 euro, distinti a 85, Tevere a 140 euro e Monte Mario a 160.