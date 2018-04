Dopo i consigli pubblicati dal sito ufficiale del Liverpool, in mattinata sono arrivate anche le linee guida della



“Le autorità di polizia italiane hanno emesso il seguente parere per i tifosi del Liverpool Football Club che viaggiano a Roma per la semifinale di Champions League questa settimana. Il Capo della Polizia a Roma ha il piacere di accogliere i tifosi del Liverpool FC e augura loro un soggiorno piacevole e sicuro nella capitale.



I sostenitori britannici che arriveranno a Roma dal servizio ferroviario italiano sono invitati a fermarsi alla Stazione Termini per recarsi in centro città.



Durante il loro soggiorno a Roma, i tifosi del Liverpool sono invitati a recarsi nei bar e ristoranti di Piazza Campo de ‘Fiori e Largo Corrado Ricci (vicino al Colosseo).



Il giorno dell’evento, sarà fornito un servizio di trasporto pubblico per i tifosi del Liverpool per raggiungere in sicurezza e facilmente lo Stadio Olimpico. Questo servizio sarà disponibile a Piazzale delle Canestre dalle 15:00 e saranno disponibili autobus pubblici.



Ai nostri gentili ospiti viene ricordato che nelle zone del centro, in Piazzale delle Canestre e nello Stadio Olimpico, dalle 19.00 del 1 maggio alle 07:00 del 3 maggio, è vietato:



1. La vendita di bevande in bottiglia o bevande in contenitori di vetro ad eccezione degli alimenti di base che sono esclusivamente in contenitori di vetro.



2. Il trasporto su strade pubbliche di bottiglie e contenitori di vetro, ad eccezione degli alimenti di base che sono esclusivamente in contenitori di vetro.



3. Il consumo, su strade pubbliche, di qualsiasi tipo di bevande alcoliche e distillate (superalcolici o alcolici) in qualsiasi tipo di contenitore.



I cortei verso lo stadio sono severamente vietati e i trasgressori saranno sottoposti a misure di polizia.



I cancelli dello Stadio Olimpico per gli ingressi degli ospiti saranno aperti alle 17:00 del giorno della partita.



Per qualsiasi problema si possa avere mentre si è a Roma, si prega di chiamare il numero di emergenza numero verde di 112.