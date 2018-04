Sarà l’osservato speciale. E non solo per la caterva di gol che è stato in grado di segnare in questa stagione, ma anche perché sarà il grande ex. Sarà infatti Liverpool-Roma una delle due semifinali di Champions League. La società giallorossa, pochi istanti dopo il sorteggio, ha subito mandato un messaggio d’affetto all’egiziano: “Saremo avversari per 180 minuti, ma qualsiasi cosa succeda saremo amici per sempre. Non vediamo l’ora di incontrarti!”. Non si è fatta attendere la risposta di Salah, che ha twittato: “Al 100%”.