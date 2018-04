La folle corsa al biglietto di Roma-Liverpool del 2 maggio, in attesa della vendita libera di mercoledì, è già iniziata. In serata, infatti, molti tifosi hanno preso il posto davanti ai Roma Store con oltre 36 ore di anticipo. Qualcuno dormirà due notte in auto, altri faranno i turni per mantenere il posto in fila. Domani, invece, sarà l’ultimo giorno di prelazione per gli abbonati, ma già ieri si è superata quota 23 mila. Per la sfida al Barça i biglietti finirono in meno di 8 ore, stavolta ce ne vorranno molte meno.