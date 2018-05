44' - Ammonito Lovren. Il difensore del Liverpool ferma El Shaarawy mettendogli il braccio sinistro sulla spalla: punizione per la Roma al limite dell'area di rigore dei Reds.



40' - El Shaarawy cade nell'area di rigore del Liverpool, ma il tocco di Alexander-Arnold non c'è: l'arbitro giustamente lascia proseguire l'azione. Graziato El Shaarawy, il giallo per simulazione poteva starci.



31' - Schick fermato in posizione di fuorigioco su lancio in profondità di De Rossi, ma la chiamata dell'assistente è sbagliata. Il giocatore della Roma era in posizione regolare.



26' - Regolare il secondo gol del Liverpool. Dzeko colpisce di testa all'indietro e serve Wijnaldum che segna la rete del 2-1. Nessuna posizione di fuorigioco, è l'attaccante della Roma a servire il giocatore dei Reds.



20' - Schick spinge Lovren nell'area di rigore del Liverpool: corretto il fischio di Skomina contro la Roma.



11' - Manolas stende Wijnaldum al limite dell'area della Roma, l'arbitro lascia proseguire: era fallo in favore del Liverpool.



10' - Regolare il vantaggio del Liverpool. Firmino serve Mané che è tenuto in gioco da Manolas e realizza la rete dell'1-0.

Saràa dirigere la sfida di questa sera tra(andata 5-2 per i Reds)L’arbitro sloveno, 41 anni, sarà coaudiuvato nella semifinale di ritorno della Champions League dagli assistenti Praprotnik e Vukan e dal quarto uomo Klančnik. Gli arbitri di porta saranno Jug e Vinčič. In questa stagione Skomina ha arbitrato il Napoli nella sfida interna contro lo Shakhtar.: il 3-3 contro il Chelsea dello scorso 18 ottobre e la sconfitta per 3-2 nell'andata dei sedicesimi di Europa League con il Panathinaikos nel 2010.: in casa con la Fiorentina (2-1) nella fase a gironi della Champions 2009/10, in Turchia col Beskitas nel ritorno del sedicesimi di Europa League 2014/2015 (eliminazione ai rigori), e a Villarreal (1-0) nell’andata delle semifinali dell'Europa League dell'anno successivo. Skomina ha diretto anche la Lazio a Salisburgo, nel drammatico ritorno dei quarti di Europa League (4-1 ed eliminazione della squadra di Inzaghi).- Generoso il rigore concesso alla Roma. Non c'è il fallo di mano di Klavan che porta al calcio di rigore del 4-2: il braccio dell'estone è attaccato al corpo sul tiro di Under.- Ammonito Manolas. Cartellino giallo a Manolas per proteste.- Ammonito Robertson. Cartellino giallo al terzino del Liverpool per una spinta su Florenzi.- Mané lanciato in contropiede, l'assistente di Skomina alza la bandierina. Sbagliata la chiamata, il giocatore del Liverpool era in posizione regolare.- Salah in verticale per Firmino che calcia a rete in diagonale, Alisson respinge il tiro. Ma l'azione era da fermare prima perché Firmino era in posizione di fuorigioco.- Alexander-Arnold para il tiro di El Shaarawy a botta sicura a pochi passi dalla porta di Karius: l'arbitro non vede nulla e non concede un solare rigore alla Roma, con conseguente espulsione del giocatore del Liverpool. In totale mancano due rigori per i giallorossi.- Tiro di El Shaarawy, Karius respinge e Dzeko segna il 2-2. Il bosniaco è in linea con l'ultimo difensore del Liverpool quando realizza la rete del pareggio.- Dzeko è tenuto in gioco da van Dijk sull'azione che porta Karius a commettere fallo in area di rigore sullo stesso bosniaco. L'assistente sbandiera e, di fatto, nega un chiaro calcio di rigore alla Roma.