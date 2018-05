Roma-Liverpool (calcio d'inizio alle ore 20.45, in diretta tv su Canale 5 e Mediaset Premium) è la seconda e ultima semifinale di ritorno in Champions League. Dopo aver eliminato Juventus e Bayern Monaco, i campioni in carica del Real Madrid aspettano la sfidante per la finale del 26 maggio a Kiev. Stasera all'Olimpico si parte dal 5-2 per i Reds dell'andata ad Anfield.

Di Francesco perde per infortunio Perotti e Strootman, dall'altra parte per lo stesso motivo Klopp deve fare a meno di Oxlade-Chamberlain, Matip, Emre Can e Lallana.



PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco.

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

Arbitro: Skomina (Slovenia).