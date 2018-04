James Pallotta, presidente della Roma, parla fuori dallo studio Tonucci, dove il patron americano si è incontrato con l'architetto Dan Meis: "Sorteggio? Lo adoro, è fantastico! È il derby di Boston! Il Liverpool è di Henry, sarà divertente! Mi ha chiamato l'altra sera, gli ho risposto via messaggio, oggi non gli ho parlato per via di alcune riunioni ma è fantastico. Non sarà una rivincita. Vendetta? Non ero nato (ride, ndr). Sì, ero nato, ma da poco (ride, ndr). Non penso sia una vendetta, penso sia un'altra generazione, dovrebbero essere due belle partite, non vedo l'ora. Messaggio per Salah? Già l'abbiamo mandato, avete visto quello che abbiamo scritto? Per 180' saremo avversari, ma amici per il resto della vita. Tornerà qui, sarà bello. Meglio la prima fuori? Mi piace, va bene. Favorita? No, ovviamente possiamo vincere, perché no? Il Barcellona è la più forte del mondo, la squadra ha giocato bene come non ho mai visto in 5 anni, possiamo giocare bene come col Chelsea. Dobbiamo giocare e non fare errori, quando arrivi a queste fasi devi eliminare più errori possibili, perché queste squadre sanno sfruttarle. Se giochiamo come contro il Barcellona saremo in una buona forma".