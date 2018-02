Mircea Lucescu, commissario tecnico della Turchia, parla al Corriere dello Sport di Cengiz Under, esterno offensivo della Roma: "Monchi non ha sbagliato a investire 15 milioni di euro per Under, ne sono convinto. Anche a Di Francesco ho consigliato di insistere su di lui, di lavorarci con pazienza, perché le qualità alla lunga sarebbero venute fuori. Paragone con Dybala? Non farei paragoni ma Cengiz potenzialmente ha tutte le qualità che servono. E’ rapido, aggressivo, ha un buon dribbling, sente il gol, ha un tiro importante. Se continua a seguire gli allenatori che lo guidano, farà una grande carriera".