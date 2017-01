Settimana quindi decisiva per l’arrivo di almeno un calciatore a Trigoria. Verrà fatto un ultimo tentativo per Feghouli con il West Ham anche se la partenza di Zaza e quella prossima di Payet, non sembrano agevolare il compito del ds Massara.



La certezza - scrive Il Messaggero - è che il tecnico non cerchi scommesse o giovani da testare ma calciatori esperti, pronti all’uso. Un identikit che ben si sposa con quello dell’algerino ma anche con quelli di Jesé e Deulofeu. Nonostante lo spagnolo del Psg preferisca andare al Las Palmas, il club francese ancora lo tiene in rosa, minacciando di non farlo giocare sino al termine della stagione. Bisognerà vedere chi cederà prima in questo estenuante braccio di ferro. Anche l’attaccante dell’Everton rimane nella lista giallorossa, nonostante abbia già un’intesa col Milan.