Il futuro di Luciano Spalletti a Roma è sempre più in bilico il tecnico toscano è pronto a cambiare squadra in estate e al suo posto la società giallorossa sta valutando diversi profili. Oltre ad Eusebio Di Francesco, infatti, c'è anche e soprattutto Roberto Mancini, ex allenatore dell'Inter, che se non arrivassero altre proposte convincenti dalla Premier League, valuterebbe con attenzione la proposta giallorossa.