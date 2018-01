Roberto Mancini, attuale tecnico dello Zenit San Pietroburgo, ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport“. Tra i temi, anche quello delle favorite per la vittoria dello scudetto: “Vincerà ancora la Juve, è la più attrezzata e ha quella rabbia che gli viene dalla storia. Non impari a vincere in 5 minuti. L’Inter io la vedo terza. Per me, anche così, è più forte di Roma e Lazio. Quest’estate comunque ha investito. Per il quarto posto la Roma è più attrezzata, ma la Lazio ha qualità che sfrutta bene in trasferta. Sarà sprint". Poi su Nainggolan: “Premessa: bisogna conoscere il contesto. Per come sono fatto io, l’avrei fatto giocare e punito dopo. Come facevano gli allenatori con me“.