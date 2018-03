Il difensore centrale della Roma, Kostas Manolas, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio di Champions che ha visto i giallorossi accoppiati al Barcellona: "Abbiamo preso un avversario troppo forte come il Barcellona. È difficile giocarci contro perché giocano un bel calcio e hanno un palleggio buono. Hanno un allenatore che ho conosciuto in Grecia e che lavora bene sulla mentalità, sul pressing e sul palleggio. Noi dobbiamo andare li e combattere, poi vediamo che succederà. Non partiamo già battuti, dobbiamo andare li e lottare. Barça difficile da affrontare? Ultimamente sì, gioca bene ma lavora molto sul pressing alto. Appena perdono palla vogliono subito riconquistarla e lo fanno benissimo. Per questo non prendono tanti gol, ma penso che se presi in contropiede possono avere un punto debole. Il rischio tunnel da Messi? Messi può farlo a tutti. Non dobbiamo avere paura di nessuno, perché giochiamo 11 contro 11. È il Barcellona abbiamo tanto rispetto, ma andiamo li con tanta fame, con tanta voglia e per combattere. Poi facciamo i conti alla fine".