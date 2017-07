Il futuro di Kostas Manolas alla Roma è sempre più in bilico. Il difensore greco non ha intenzione di rinnovare il suo accordo con i giallorossi e con il contrattto in scadenza nel 2019 la Juventus ci sta facendo un pensierino per il post Bonucci. Come riporta Tuttosport la Roma valuta Manolas non meno di 35 milioni di euro, la stessa cifra per la quale il greco si sarebbe trasferito allo Zenit prima di interrompere clamorosamente la trattativa.