Un tassello in più in difesa, una scelta da fare per Di Francesco. Manolas recupera per la sfida con il Chelsea ma il greco - scrive il Tempo -, che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo svolgendo anche la partitella finale, non è ancora sicuro di partire titolare.



Da Trigoria non si sbilanciano: da una parte c’è la voglia di Kostas di giocare un match che sente molto e per il quale ha lavorato duro negli ultimi giorni, dall’altra c’è la prudenza di Di Francesco che potrebbe preferire un giocatore più rodato da affiancare a Fazio (vedi Jesus). Si deciderà nella rifinitura di oggi con Manolas che proverà a convincere il tecnico a puntare su di lui.