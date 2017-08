Prima Daniele De Rossi, poi Kevin Strootman e Radja Nainggolan. La Roma sta blindando uno ad uno i propri gioielli e tolte le dolore, ma onerosissime cessioni di Rudiger e Salah, c'è un altro giocatore che ora il club giallorosso sta provando a blindare dopo averlo, di fatto, tolto dal mercato: Kostas Manolas.



LUI E' CONVINTO DI RESTARE - Intercettato dal Corriere dello Sport nel post partita di Juventus-Roma negli Stati Uniti, il difensore greco, attualmente infortunato, ha rilasciato una breve dichiarazione sul suo attuale momento, confermando però la volontà ormai certa di rimanere alla Roma: "Ora sto bene, la spalla ormai è a posto. Futuro? Io resto qui, sicuro. Del contratto non posso dire nulla, non so cosa avverrà nei prossimi giorni. Ma io rimango".



INTER E JUVE LONTANE - Manolas si è quindi tolto dal mercato, allontanando di fatto le due grandi pretendenti che nel corso dell'estate si erano avvicendate. Si tratta dell'Inter vicinissima al giocatore a fine campionato e ora la Juventus, che soltanto due settimane fa ha provato l'assalto con un contatto con la dirigenza giallorossa. Risposta negativa, Manolas non si tocca e, ora, si tratta anche il rinnovo del suo attuale contratto.



I DISCORSI PER IL RINNOVO - Lui non ne parla ma la richiesta fatta alla Roma è chiara: aumentare l'attuale ingaggio da poco meno di 2 milioni fino ad almeno 5 bonus compresi. La stessa cifra che di fatto gli è stato prospettata dallo Zenit San Pietroburgo ad inizio estate quando poi l'affare saltò per la volontà del greco. La Roma, che a quelle cifre si è già impegnata con Nainggolan vorrebbe al massimo superare i 3/3,5 milioni perciò la distanza resta ampia. La volontà delle parti è però quella di trovare un'intesa. Manolas non si muove dalla capitale, ma il discorso rinnovo resta aperto.