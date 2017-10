Il nuovo ruolo da dirigente della Roma, non entusiasma evidentemente Francesco Totti, che di voglia di stare dietro una scrivania non sembra averne poi così tanta. Per l’ex Capitano, allora, potrebbe presto avere inizio una carriera molto simile a quella della moglie Ilary Blasi nel mondo della tv. A convincerlo a compiere il grande passo nel piccolo schermo sarebbe stata Maria De Filippi in persona, ben consapevole del grande potenziale del Pupone.



A svelare i nuovi progetti di Totti in tv è stato Gabriele Parpiglia sull’ultimo numero di Spy, oggi in edicola: «La proposta è di quelle che non si possono rifiutare. Totti porterà sul piccolo schermo il suo sorriso, le battute di pancia e “de core”e quel viso che buca lo schermo nel programma dei record Tu si que vales. Poi Francesco sarà una delle colonne portanti di House Party. Ovvero, dal prossimo febbraio su Canale 5 sarà il padrone di casa del programma caratterizzato dalla presenza di ospiti famosi». Insomma, Francesco Totti ha scelto la sua seconda vita?