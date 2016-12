Nel pre-partita di Roma-Chievo il ds giallorosso Frederic Massara è intervenuto a Premium Sport: "C'è molta attenzione sul tema del rinnovo di Spalletti, soprattutto da parte dei media, ma il mister è stato molto chiaro, siamo tutti concentrati sul campo e sulla rincorsa che ci aspetta in campionato. Con il mister non ci siamo nemmeno dati un termine, segnale che la concentrazione di tutti è rivolta al campo. Rinforzi a gennaio? Siamo consapevoli di avere un organico assolutamente all'altezza di tutte le competizioni che dobbiamo affrontare e questa prima parte di stagione lo ha dimostrato, ma a partire dal 4 gennaio saremo pronti a cogliere le opportunità che si andranno a presentare per essere sempre più competitivi. Come colmare il gap con la Juventus? In questi ultimi anni siamo sempre stati molto vicini: sappiamo che sarà difficile, ma l'organico che abbiamo pensiamo possa darci delle soddisfazioni già quest'anno. Le voci su un arrivo del ds Monchi alla Roma? Mi devo preoccupare di più del mercato dei calciatori che di quello dei direttori sportivi".