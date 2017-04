Oltre a Milan e Juventus si unisce anche la Roma alla corsa per Lorenzo Pellegrini. I giallorossi potranno far valere il diritto di recompra (fissato a 10 milioni di euro) previsto nel contratto stipulato con il Sassuolo nel 2015.



Una mossa intelligente in prospettiva, visto che al momento il valore del giocatore si aggira intorno ai 18 milioni di euro, ma anche gli emiliani ci guadagnerebbero: il Sassuolo lo aveva comprato per 2 milioni di euro. Al momento la Roma sembra in vantaggio sulle concorrenti, proprio in virtù della suddetta clausola.