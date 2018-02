Match che vale la Champions League tra Roma e Milan. Questo la sfida presentata dai dati Opta. La Roma vince da quattro partite di campionato contro il Milan (record per i capitolini contro i rossoneri nella competizione) – l’ultimo successo milanese è arrivato nel maggio 2015. I rossoneri hanno battuto la Roma all’Olimpico in Serie A solo una volta nelle ultime 12 sfide: completano il parziale cinque successi giallorossi e sei pareggi. La Roma ha vinto soltanto una delle ultime quattro partite interne di Serie A (era a punteggio pieno nelle precedenti cinque), proprio la più recente contro il Benevento. Il Milan non perde da sette partite di campionato: non arriva a otto partite consecutive senza sconfitta nella competizione da febbraio 2016. Nel 2018 il Milan ha conquistato 16 punti in sei partite di Serie A, meno solo di Napoli e Juventus (18 a testa). Roma (18.1) e Milan (17.3) sono due delle prime tre squadre di questa Serie A per tiri effettuati in media a partita – tra loro il Napoli (17.4).



FORMAZIONI UFFICIALI



Roma: Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Under, Schick, Perotti.



Milan: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.