La Roma cerca un attaccante esterno sul mercato di gennaio. Atalanta e Sassuolo non mollano Gomez e Defrel, così i dirigenti giallorossi stanno seguendo delle piste estere: El Ghazi, Jesé e Musonda.



SFIDE - Secondo la Gazzetta dello Sport, per l'olandese dell'Ajax si prospetta a breve un'offerta ufficiale in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sono pure Lazio e Milan, interessato anche allo spagnolo Jesé del PSG. Sarebbero i primi faccia a faccia tra Galliani e Gandini, suo braccio destro in rossonero per 23 anni.