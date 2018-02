La Repubblica fornisce ulteriori dettagli sul prossimo viaggio di Monchi a Boston. Insieme a lui, incontrerà il presidente solo il capo dello scouting Vallone, questo perché la Roma sta studiando un progetto di innovazione tecnologica per il monitoraggio dei calciatori da acquistare all’estero e la centralizzazione delle informazioni a Trigoria. Sarà anche l'occasione per un confronto sui piani futuri, con l'idea sempre più forte di mettere in atto in estate una rivoluzione tecnica, cedendo i giocatori spremuti o demotivati.