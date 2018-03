Verdejo Monchi, direttore sportivo della Roma, ha parlato a Marca: "Non dimentichiamoci che è il portiere del Brasile e che richiama attenzione. Nessuno me lo ha chiesto ma queste voci non ci disturbano. Il sogno di ogni ds è quello di trovare talenti come Messi e farlo firmare a vita. A Roma non abbiamo tanti esempi, c'è solo Totti che ha vinto lo scudetto e una Coppa del Mondo ed è rimasto 25 anni. È un caso difficile da ripetere".