"Siamo stati capaci di dominare un Chelsea che aveva meritatamente vinto con l'Atletico. Il pareggio mi ha un po' deluso. Meritavamo di più. Se non dovessimo vincere contro gli inglesi in casa, quella al Metropolitano sarà una partita chiave. Il pareggio dell'Atletico contro il Qarabag mi ha sorpreso non poco, ma anche la Roma ha sofferto in Azerbaijan. Ho imparato che vincere quando viaggi per 3000 chilometri è un successo pesantissimo". Monchi, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Cope: "Per il mio concetto di calcio, se potessi prendere un giocatore dall'Atletico Madrid, sceglierei Saúl Ñíguez, versatilità e impegno sono caratteristiche fondamentali".