Monchi è tornato a parlare. Nel corso di un’intervista all’emittente radiofonica turca Radyospor, il direttore sportivo della Roma si è soffermato sul percorso di Cengiz Under nella Capitale, ma non solo. Ecco le sue dichiarazioni:



Seguite Soyuncu?

E’ un giocatore importante, è un ragazzo che seguiamo e sappiamo quanto sia talentuoso. Ci piacciono sempre i giocatori di talento. Non diciamo i nomi, ma seguiamo molti giocatori.



Talisca è un obiettivo?

E’ ovvio che reputo Talisca un giocatore forte. E’ un giocatore interessante e promettente, qualunque ds al mondo lo conosce e lo reputa bravo. Ma ad oggi non ci siamo mossi su di lui.