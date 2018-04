Monchi sta già lavorando per la Roma del futuro e dalla Turchia fanno sapere di un interessamento per Anderson Taliscon del Besiktas ma di proprietà del Benfica, club con in quale i giallorossi avrebbero già un accordo. Monchi - secondo il Corriere della Sera - guarda anche verso la Fiorentina ed in particolare Milenkovic e Veretout, che possono far riposare la coppia Manolas-Fazio e Nainggolan.