"L'Atletico Madrid è il rivale più difficile del girone, anche più del Chelsea". Parola di Monchi, direttore sportivo della Roma, alla vigilia dello scontro diretto dell'Olimpico contro i Colchoneros di Diego Pablo Simeone. "E' una squadra che sa perfettamente cosa fare e conosce perfettamente i tempi della partita - dice l'ex ds del Siviglia in un'intervista a 'Minuto #0' di Movistar+ -. Da tre, quattro, cinque anni lavorano insieme, con lo stesso tecnico e senza cambiare giocatori, quasi nessuno. E' un avversario molto, molto temibile".



Secondo Monchi, il rinvio causa maltempo del match contro la Sampdoria potrebbe costituire un piccolo svantaggio per gli uomini di Eusebio Di Francesco: "Non so se per noi sia un fatto positivo, da tanti giorni non giochiamo e credo che in questa fase della stagione sarebbe stato meglio scendere in campo per recuperare il ritmo". A livello personale, Monchi si sta "adattando" a vivere in Italia "sia a livello personale che lavorativo. In linea generale - conclude - sono soddisfatto".