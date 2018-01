Le frasi di Monchi dopo la sconfitta con l'Atalanta non sono passate inosservate: “Per operare sul mercato bisogna avere i soldi. Voi sapete la nostra situazione economica. Le soluzioni dobbiamo trovarle non nel mercato, ma dentro Trigoria”. Va detto che gran parte del budget il direttore sportivo lo ha speso male: 80 milioni per il terzetto da zero gol Under, Schick e Defrel. Sei per il fantasma Moreno e quasi 15 per l'infortunato Karsdorp. Ora però urgono soluzioni. Monchi incontrerà Pallotta, probabilmente a Londra l'undici gennaio quando sarà presente pure il consulente Baldini, e chiederà la possibilità di poter tornare sul mercato.