Gli amici si vedono nel momento del bisogno, e poi dove andare a risolvere i problemi se non a casa tua? Per uscire da critiche e cessioni dolorose, Monchi si è tuffato nel mercato spagnolo sia per il ruolo di terzino sia per il dopo Dzeko. L’ex ds del Siviglia nella Liga è stato tra i padroni del mercato negli ultimi anni e ora sta cercando le giuste occasioni last-minute per placare la rabbia della piazza e permettere a Di Francesco di avere i rinforzi richiesti. Monchi ha bussato anche alla porte del Siviglia, oltre che a quella di Barcellona, Atletico, Real Sociedad e Villarreal. Ecco tutti i nomi sulla lista del direttore sportivo.





ALEIX VIDAL : Una trattativa nata settimane fa, poi messa nel congelatore in attesa di capire la situazione Emerson. Nelle ultime ore i contatti sono stati ripresi e ora sembra di essere davvero vicini a una conclusione felice. Il Barcellona avrebbe detto sì a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni per il terzino spagnolo che Monchi portò al Siviglia nel 2014. Nel Barça Vidal non ha trovato lo spazio che cercava e ora è disposto ad accettare l’offerta giallorossa. Su di lui anche Inter e lo stesso Siviglia che potrebbe ripiegare a sorpresa su Bruno Peres.



MAURICIO LEMOS: In estate Monchi lo ha seguito molto, ma il Las Palmas ha sempre sparato alto. Ora il difensore uruguiano è passato al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Ma la tappa in Emilia potrebbe essere solo intermedia e a giugno Lemos potrebbe tornare in orbita Roma visti gli ottimi rapporti tra i due club.



MARIO GASPAR: E’ l’alternativa a Vidal più concreta viste le difficoltà per arrivare a Darmian. Il 28 enne terzino destro spagnolo vorrebbe cambiare aria dopo una vita passata al Villarreal. L’operazione non appare impossibile anche se il club spagnolo non intende cederlo per meno di 15 milioni.



ALVARO ODRIOZOLA: Altro terzino messo in lista da Monchi. Il 21enne della Real Sociedad però difficilmente lascerà la Spagna in questa finestra di mercato anche perché - dopo essere entrato nel giro della nazionale - attende che la corte di squadre come Real o Liverpool si faccia più concreta.



ROBERTO SORIANO: Dalla Spagna diversi siti parlano di una possibile trattativa sempre col Villarreal per riportare in Italia una vecchia conoscenza del nostro campionato. Roberto Soriano, ex giocatore di Empoli e Sampdoria. Duttile tatticamente, conosce già il calcio italiano e si è espresso ad alti livelli, Monchi starebbe seriamente valutando quest’ipotesi per garantire un jolly in campo al mister.



YANNIK CARRASCO: E’ il primo nome nella lista di Monchi per riaccendere gli entusiasmi della piazza. La strada però è in salita. Ieri Monchi ha intrattenuto un lungo colloquio con il procuratore Giuffrida: l’intenzione di Carrasco è quella di lasciare l’Atletico visto il poco spazio, gli arrivi di Diego Costa e Vitolo e visti i rapporti ormai logori con parte dello spogliatoio. Il belga però è valutato almeno 40 milioni mentre la Roma non vorrebbe spingersi oltre i 30 con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sogno o realtà?



JOACQUIN CORREA: Come detto sopra Monchi sta provando a chiedere aiuto anche ai suoi ex amici del Siviglia. il dirigente giallorosso ha effettuato un sondaggio per Joaquin Correa, jolly offensivo del Siviglia, molto apprezzato anche dall’Inter. Il classe ’94, valutato circa 20 milioni di euro, convince per la sua duttilità: può spaziare su tutto il fronte d’attacco. L’argentino poi conosce bene la serie A avendo giocato alla Samp nel 2015-2016.



BEN YEDDER: Altro nome in uscita da Siviglia soprattutto se alla corte di Montella dovesse arrivare Bathsuayi. Il franco-tunisino è una punta veloce che può svariare su tutto il fronte d’attacco ed è stato uno degli ultimi acquisti di Monchi in Andalusia. Su Yedder però è forte anche l’interessamento dell’Inter. I buoni rapporti Monchi-Siviglia semplificherebbero il tutto, ma a Trigoria ancora non sono convinti. Costo? La clausola dice 30 milioni, ma ci si può lavorare.



NICOLA SANSONE: Ancora Villarreal per una vecchia conoscenza di Di Francesco. L’ex attaccante del Sassuolo ha tutta la stima del tecnico e può giocare sia da ala sinistra che da prima punta. Secondo quanto riportato da mundodeportivo.com, la Roma starebbe pensando di riportare in Italia l’attaccante.



MIKEL OYARZABAL : Più una suggestione che altro. L’ala della Real Sociedad è da tempo monitorata da Monchi, ma la valutazione da 30 milioni viene considerata eccessiva per un giocatore di appena 21 anni che ancora deve dimostrare di essere pronto per un grande club. Tuttavia l’ennesimo nome cercato nella Liga fa capire una volta in più dove si sta muovendo Monchi.