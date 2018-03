Ramon Rodriguez Verdejo 'Monchi', ds della Roma, ha parlato da Nyon a margine del sorteggio dei quarti di finale di Champions League.



I giornali spagnoli facevano il nome della Roma di Monchi e Alisson. Un peso?

E' vero che non abbiamo avuto fortuna ma andiamo a giocarcela, ho fiducia nella mia squadra. La Roma è rispettata e avrà la sua chance, dovrà giocarsela. Dobbiamo andare con la mentalità per fare qualcosa d'importante e per andare avanti



Messi?

Tutti hanno la possibilità di andare avanti, affrotniamo una gruade squadra, non solo Messi. La Roma ha le capacità per vincere



Il Napoli vi ha chiesto Alisson?

Per rispetto di tutti, mi metto a ridere. Leggo ogni tanto numeri e notizie fantasiose.



I cambiamenti nel Barca con Valverde?

E' una squadra più equilibrata.