Il ds della Roma Monchi ha parlato a Premium prima della sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus: "Siamo contenti di Di Francesco, speriamo che la stagione finisca con un successo, siamo contenti fino ad ora, Dybala out? E' bello che non sia in campo, ma anche gli altri sono bravi. Allegri pensa che gli undici che scendono dall'inizio sono i migliori, ringrazio Allegri ma ad oggi il favorito è il Napoli, poi Juve ed Inter, le prime tre, le parole di Allegri sono una motivazione in più. Sfida da giocare a viso aperto o altro? Un test importante per capire la crescita mentale della squadra, importante, sapere se la squadra prende il messaggio che gli diamo ogni giorno. Totti commentatore? Difficile, credo che sia bello".